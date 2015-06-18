Співробітники МВС затримали командира і 7 бійців роти "Торнадо" (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС. "Вказані особи, серед яких як діючі, так і колишні працівники міліції, підозрюються у скоєнні низки тяжких злочинів на території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Відносно п'ятьох затриманих, в тому числі командира роти лейтенанта міліції Руслана Онищенка, суди обрали міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, поінформували у відомстві.

Досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Головна військова прокуратура ГПУ.

Між тим, як повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, 15 червня в селі Луганське Артемівського району Донецької області сталося вбивство двох місцевих мешканок 1938 та 1970 років народження. Жінки (мати і донька) померли від кульових поранень у голову.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, організованих слідчим відділом прокуратури Донецької області у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу затримано двох рядових військовослужбовців Збройних сил 23-х та 25 років, які зізналися у скоєнні вбивств.

"Встановлено, що 15 червня військовослужбовці проникли до будинку, де мешкали загиблі, яких вони підозрювали в сепаратизмі та застрелили жінок із автомата", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі прокуратури зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років або довічного ув’язнення.

Крім цього, в прес-службі Головного управління МВС в Донецькій області уточнили, що тіла загиблих жінок були виявлені 16 червня. На місці злочину слідчо-оперативною групою Артемівського міськвідділу міліції були вилучені гільзи, сліди взуття та відбитки пальців. Після цього, за кілька годин один з підозрюваних був затриманий на території селища, другого зловмисника правоохоронці знайшли за добу у Київській області.