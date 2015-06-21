На Донецько-Авдіївському напрямку кількість обстрілів бойовиками зростає щодня - СЦКК (фото)

Про це повідомили у прес-службі української сторони СЦКК на сторінці у Facebook.

Зазначається, що найгарячішим залишається Донецько-Авдіївський напрямок.

"На цій ділянці протягом останнього тижня СЦКК фіксує щоденне зростання обстрілів. Так, 16 червня по позиціях ЗСУ бойовики гатили 28 разів, 17 червня – 37, 18 червня – 41, 19 червня – 45, 20 червня – 53", - наголосили на статистиці у центрі.

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На інших напрямках ситуація залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Крім того, бойовики застосовують заборонене важке озброєння.

"18 червня спостерігачі СЦКК задокументували обстріл бойовиками території 29 блокпосту з ракетної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Обстріл відбувся у ранковий час та тривав п’ять хвилин - з 05.14 до 05.19. На місці події зафіксовано 10 воронок від розривів. Знайдені характерні уламки та вражаючі елементи 122-мм реактивних снарядів. Постраждалих під час обстрілу не було", - повідомили у СЦКК.

Спостерігачі СЦКК щодня фіксують численні порушення бойовиками режиму припинення вогнюСпостерігачі української сторони... Posted by Прес-центр АТО on 21 Июнь 2015 г.

На фотознімках ствол автомата вказує напрямок, з якого було завдано вогневого ураження, а саме – південний напрямок, район н.п. Кіровське, який перебуває під контролем незаконних збройних формувань.

"21 червня обстріли на 29 блокпосту не фіксувалися", - зазначили у СЦКК.