Терористи обстріляли з мінометів Авдіївку, поранено дві людини - МВС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Читайте такожСьогодні бойовики 40 разів обстріляли українських військових і мирних жителів – штаб АТО

"В результаті прямих влучень снарядів у багатоквартирні будинки на вулиці Молодіжній дістали осколкові поранення чоловік, 1965 року народження, і жінка, 1995 року народження", - повідомив він.

Аброськін відзначив, що співробітники Авдіївського міськвідділу міліції здійснюють поквартирний обхід з метою виявлення постраждалих у результаті обстрілу.