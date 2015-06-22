Терористи обстріляли з мінометів Авдіївку, поранено дві людини - МВС

20:07, 22 червня 2015
Війна
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Бойовики завдали мінометний удар по Авдіївці, в результаті чого поранено дві людини.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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"В результаті прямих влучень снарядів у багатоквартирні будинки на вулиці Молодіжній дістали осколкові поранення чоловік, 1965 року народження, і жінка, 1995 року народження", - повідомив він.

Аброськін відзначив, що співробітники Авдіївського міськвідділу міліції здійснюють поквартирний обхід з метою виявлення постраждалих у результаті обстрілу.

Боевики нанесли минометный удар по Авдеевке. В результате прямых попаданий снарядов в многоквартирные дома на улице Мо...

Posted by Вячеслав Аброськин on 22 Июнь 2015 г.
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