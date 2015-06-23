У Роскордоні стверджують, що ровів на кордоні з Донбасом немає

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"Роскордон займається пунктами пропуску, ми не охороняємо державний кордон, ми будуємо пункти пропуску, запускаємо і обслуговуємо, щоб вони функціонували. З точки зору ровів - я скільки разів там був, а я буваю там щотижня, я цього не бачив. Може, це з боку України рів", - сказав Бусигін.

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"З боку Росії ніяких ровів немає", - запевнив він і висловив сподівання, що відносини між двома країнами нормалізуються, "здоровий глузд переможе, економіка візьме вгору, і ми повернемося до нормальних відносин".

Бусигін повідомив, що з бюджету РФ виділено 6,9 млрд рублів на облаштування кордону, в тому числі на кордон між континентальною Україною і Кримом.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня «Российская газета» з посиланням на ростовське регіональне прикордонне управління ФСБ РФ написала, що російські прикордонники вирили 100 км ровів і звели 40 км загороджень на кордоні з Донбасом, контрольованим бойовиками.

«Інженерне укріплення державного кордону проводиться для забезпечення стабільності Донського краю, а також припинення незаконного обігу зброї», - пояснили у прикордонуправлінні.