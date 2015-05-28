Російські прикордонники кажуть, що зміцнили кордон з Донбасом через "правосеків" та екстремістів

Як повідомляє РИА Новости, про це заявив перший заступник директора - керівник Прикордонної служби ФСБ РФ Володимир Кулішов.

"Дані заходи здійснювалися в умовах великого потоку українських біженців через державний кордон, збільшеної загрози проникнення на російську територію членів праворадикальних та екстремістських організацій України та незаконного переміщення через державний кордон зброї та боєприпасів", - сказав Кулішов.

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За його словами, влада РФ в анексованому Криму встановила 12 пунктів пропуску, в тому числі три автомобільних ("Джанкой", "Армянськ", "Перекоп"), три залізничних ("Джанкой", "Армянськ", "Сімферополь"), п'ять морських ("Євпаторія", "Севастополь", "Ялта", "Феодосія", "Керч") і повітряний ("Сімферополь").

Кулішов також поскаржився, що на суші і на морі "блокуються товарно-вантажні потоки. Робляться спроби затримання та притягнення до адміністративної відповідальності капітанів російських та іноземних суден, оформлених у портах, розташованих на Кримському півострові". Українською владою прийнято рішення про невизнання закордонних паспортів громадян РФ, "виданих паспортно-візовими установами в Республіці Крим і Севастополі".

Як повідомляв УНІАН, 26 травня регіональне прикордонне управління ФСБ РФ повідомило, що російські прикордонники вирили 100 км ровів і спорудили 40 км загороджень на кордоні з Донбасом, що захоплений проросійськими бойовиками.

Від ФСБ вимагають приділяти особливу увагу російсько-українському кордону і виявляти тих, хто брав участь у бойових діях на сході України.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.