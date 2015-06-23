Сьогодні бойовики 40 разів обстріляли опорні пункти і блокпости сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

«23 червня бойовики незаконних збройних формувань продовжували грубо порушувати умови припинення вогню в зоні проведення АТО. Нехтуючи своїми зобов’язаннями в рамках Мінських домовленостей, бандити близько 40 разів завдавали вогневих ударів по опорних пунктах та блокпостах сил АТО, а також обстрілювали міську інфраструктуру населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

Здійснивши вранці серію обстрілів із артилерії великого калібру в районі Артемівська, як зазначає прес-центр АТО, терористи продовжили вдаватись до збройних провокацій вздовж усієї лінії розмежування.

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З 82- та 120-міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння бойових машин і стрілецької зброї бойовики стріляли по Опитному та Мар’їнці неподалік Донецька. У Мар’їнці декілька мін влучили в оселі мирних жителів.

На Луганщині зі 152-міліметрових гаубиць та мінометів калібру 120 мм бойовики щільно били по Новотошківці. З мінометів та стрілецької зброї - по Щастю.

Широкине та Чермалик на підступах до Маріуполя були обстріляні з мінометів різних калібрів.