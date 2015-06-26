За добу на Донбасі загинув один військовий, троє отримали поранення – Лисенко
13:08, 26 червня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 український військовий, 3 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій ми втратили одного воїна, ще 3 отримали поранення", - сказав Лисенко
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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російсько-терористичні війська 86 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. 50 - в районі Донецька.
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