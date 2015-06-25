ЗМІ: міністра-втікачку "ЛНР" Лаптєву вивезли з Росії, тримають у Луганську і катують

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на інформоване джерело.

Так, за словами джерела, Лаптєва, раніше втекла з викраденими грошима, була затримана на території Росії і доставлена в Луганськ.

В даний час Лаптєва перебуває "під слідством" органів Міністерства держбезпеки "ЛНР".

Читайте такожВ Луганській області затримали водія, везшего в Харків на продаж насіння з "гумконвоя"Також, за неперевіреною інформацією, Лаптєва зазнає тортур і побиття. Відомо, що "міністру" вже надавалася медична допомога після побиття.

Нагадаємо, на початку травня Лаптєва залишила свою посаду і разом з заступником О. Тарасюком зникла в невідомому напрямку. Вже після її втечі Генеральна прокуратура "ЛНР" встановила, що Лаптєва займалася приписками і злодійством - збільшувала на папері кількість учнів і студентів на окупованій території, отримувала на "мертвих душ" гуманітарну допомогу з Росії, яку привласнювала.