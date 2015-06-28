СЦКК: у Бердянському на Донеччині обладнано новий спостережний пункт

Про це йдеться у заяві СЦКК, повідомляє Українська Правда.

"Відмічаються систематичні спроби незаконних збройних формувань ОРДО та ОРЛО зірвати діяльність української частини СЦКК. … У ранковий час (26 червня) було знищено автомобіль Спільного центру, який знаходився поруч з будівлею спостережного пункту. Під час другого обстрілу, який тривав з 19.48 до 20.35 з району н.п. Саханка, що на території ОРДО, прилетіло біля 100 мін калібру 120 мм та снарядів 122 калібру. Внаслідок обстрілу спостережний пункт було зруйновано прямим попаданням снаряду", - заявили у СЦКК.

"Надалі ведеться робота з контролю за дотриманням режиму припинення вогню. У випадку активних бойових дій проводяться заходи, які направлені на припинення вогню та на деескалацію конфлікту", - додали у спільному центрі.

"Обом сторонам конфлікту постійно доводяться координати розташування спостережних пунктів СЦКК. Обидві сторони проводять належні заходи для виключення можливостей обстрілу спостережних пунктів СЦКК. Подвійний обстріл та знищення спостережного пункту Спільного центру у Бердянському українська сторона розцінює як чергову цинічну провокацію з боку представників ОРДО", - заявили у СЦКК.

Читайте такожУ СЦКК стурбовані станом могильника радіоактивних відходів під Донецьком

Згідно із заявою, такі дії "спрямовані виключно на унеможливлення діяльності української сторони СЦКК, демонструють небажання незаконних збройних формувань ОРДО слідувати Мінським домовленостям, імплементації комплексу заходів щодо мирного урегулювання конфлікту і спрямовані на подальшу його ескалацію".

Як повідомляв УНІАН, українська сторона в Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що потужні вибухи на Донецькому заводі хімічних виробів можуть призвести до техногенної катастрофи в місті.