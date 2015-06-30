Жертвами війни на Донбасі вже стали 6,5 тисяч українців - ООН

Такі нові дані наводить офіс ООН із координації гуманітарних зусиль. За даними міжнародної організації, п’ять мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

«Доступ залишається серйозною проблемою в частині неконтрольованих урядом зон, що ускладнює доставку гуманітарної допомоги», – ідеться в повідомленні.

У той же час, експерти відзначають, що в Україні зростає кількість внутрішньо переміщених осіб.

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«Маючи понад 1,3 мільйона зареєстрованих вимушених переселенців, Україна є нині дев’ятою за кількістю внутрішньо переміщених осіб у світі», – йдеться у повідомленні офісу ООН.

Фахівці кажуть, що водопостачання є однією з проблем у зоні конфлікту на Донбассі.

«До півмільйона людей мають поганий доступ до води або взагалі не мають такого доступу. Це збільшує ризик спалахів хвороб, що передаються через воду, особливо тоді, коли температура зростає», – підсумували в ООН.