Бойовики вирішили "негайно" виконувати Мінські домовленості

Про це йдеться в опублікованій на сепаратистських ресурсах заяві лідера бойовиків Олександра Захарченко.

Зокрема, терористи звинуватили Україну в просуванні неузгоджених поправок до Конституції і невиконанні зобов'язання щодо запровадження особливого режиму самоврядування на Донбасі.

Також Захарченко звинуватив Порошенка в тому, що зміни в Конституцію не узгоджувалися з "представниками Донбасу".

Читайте такожПорошенко представив проект змін до Конституції в частині децентралізації (відео)Нагадаємо, вчора Президент України Петро Порошенко представив проект змін до Конституції в частині децентралізації. Так, він заявив, що в проекті змін передбачено право глави держави на миттєву реакцію і розпуск органів місцевого самоврядування в разі потреби. Крім того, у проекті зберігаються широкі повноваження Криму і Севастополя. Особливий статус Донбасу проектом не передбачено.

Президент також наголосив, що децентралізація не означає ослаблення центральної влади у таких питаннях як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод.

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