Зміни до Конституції надають президенту право миттєво розпускати місцеву владу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час презентації проекту змін до Конституції у частині децентралізації.

"Конституційна комісія ухвалила мудре і відповідальне рішення, і я дякую за це, надавши можливість президенту, Конституційному суду і Верховній Раді, лише ним трьом, спільними зусиллями притягати до відповідальності ті ради, які, не дай Боже, согрішать сепаратизмом і створять загрозу суверенітету, територіальній цілісності і національній безпеці України. В подібних випадках президент як гарант Конституції негайно призупиняє повноваження відповідної ради чи голови ради, чи голови громади, Конституційний суд має надати правову оцінку, а Верховна Рада ухвалює рішення про призначення позачергових виборів відповідної ради чи голови громади", - сказав Порошенко.

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"Принципово важливим вважаю право президента як гаранта територіальної цілісності на миттєву реакцію у вигляді ухвалення рішення про зупинення повноважень... Венеціанська комісія право на таке, цитую,"більш швидке й ефективне втручання", визнала цілком обґрунтованим і підтримала. Право розпуску органів місцевого самоврядування органами центральної влади притаманне багатьом європейським демократіям. Щоправда, користуються вони цим правом мало і, будучи оптимістом, я прогнозую, що і в Україні це не буде поширеною практикою", - наголосив Порошенко.