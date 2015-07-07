Представник ОБСЄ у контактній групі анонсував "конкретні кроки" щодо озброєнь до 100 мм за два тижні

Про це він сказав журналістам за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи сьогодні в Мінську.

"Була дуже конструктивна атмосфера роботи не лише у пленарному засіданні, але й у робочих групах. Можна було бачити, що справи дійсно просуваються, що обговорення були за різними темами", - сказав Сайдік.

При цьому він зазначив, що робоча підгрупа з економічних питань обговорювала питання відновлення водопостачання і функціонування банків з приводу виплат пенсій жителям, які проживають на окупованих територіях Донбасу.

"В групі з питань безпеки обговорювалися питання Широкиного... і відведення озброєнь калібром менше 100 мм", - повідомив Сайдік.

Читайте такожУ Мінську завершилися консультації Тристоронньої контактної групиЗа його словами, переговори в підгрупі з питань безпеки "були дійсно дуже глибокими. З цих питань, ми сподіваємося, що можемо приймати рішення наступного разу".

Крім того, у підгрупі з гуманітарних питань обговорювалися питання доступу до медичних установ.

"Тут також були цікаві обговорення і зрушення. Тому, думаю, що наступного разу за два тижні ми можемо сподівається на якісь конкретні кроки", - підсумував Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня представник бойовиків з терористичної організації «Донецька народна республіка» у Тристоронньої контактній групі Денис Пушилін заявив про досягнення компромісу з Україною у питанні відведення бойової техніки калібром до 100 мм від лінії розмежування у зоні АТО.

Крім того, раніше представник України в робочій підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що у селі Широкине поблизу Маріуполя слід створити 30-кілометрову зону безпеки: сили антитерористичної операції і бойовики повинні відвести важке озброєння від центру населеного пункту на 15 км.

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