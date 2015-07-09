Бійці 28-ї бригади вже 10-й місяць без ротації перебувають у зоні бойових дій - родичі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили рідні та близькі бійців на брифінгу в Києві.

«Основна частина особового складу 28-ї окремої механізованої бригади призвана по третій черги часткової мобілізації. Наші рідні прибули в зону АТО у вересні-жовтні 2014 року, після півторамісячної підготовки на полігоні», - повідомила родичка одного з бійців 28-ї бригади Лариса Семесько.

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За її словами, «з того моменту, а це вже 10-й місяць, вони не залишають утримувані рубежі, і гідно дають відсіч російсько-терористичним військам. За час перебування у секторі військовослужбовці власноруч зміцнили лінію оборони, створили перешкоди для можливості подальшого просування агресора».

«На їх долю випали найбільш важкі осінньо-зимові місяці служби. З грудня 2014-го по березень 2015 року більша частина бійців отримала короткострокову 10-денну відпустку за 2014 рік, до того ж у березні 2015 року була запланована ротація для відпочинку і відновлення. потім терміни ротації переносилися ще двічі», - зазначила Семесько.

«Згодом було прийнято рішення не відводити частину із займаних позицій. До того ж, командування бригади скасувало всі відпустки. Наші рідні вже 10-й місяць без відпочинку і заміни перебувають на першій лінії оборони під постійними обстрілами, загрозами атак диверсійно-розвідувальних груп», - додала вона.

«Оперативним командуванням «Південь» було доведено до родичів бійців, що бригада не буде виведена із займаних позицій до закінчення особливого періоду. В результаті бійці залишилися на лінії зіткнення без надії на відпустку, ротацію і з продовженим періодом мобілізації через відсутність заміни», - заявила Семесько.