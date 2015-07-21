Оборону Маріуполя посилить морська піхота - Порошенко
15:52, 21 липня 2015Війна
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Після тактичних навчань до Маріуполя вирушають три батальйони та дивізіон морської піхоти ВМС України, оснащені технікою.
Оборону Маріуполя посилять батальйони морської піхоти ВМС України / Олексій Горшков/УП
Про це президент Петро Порошенко повідомив в Facebook.
"Морська піхота України значно посилить оборону Маріуполя - це наша відповідь на ту паніку, яку намагається посилити країна-агресор, що готує удар з моря", - повідомив він.
Порошенко додав, що до Маріуполь вирушають три батальйони та дивізіон морської піхоти ВМС України, оснащені технікою.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко в Миколаївській області ознайомився з ходом тактичних навчань Військово-морських сил (ВМС)
Морська піхота України значно посилить оборону Маріуполя - це наша відповідь на ту паніку, яку намагається посилити краї...Posted by Петро Порошенко on 21 липня 2015 р.
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