Оборону Маріуполя посилить морська піхота - Порошенко

Про це президент Петро Порошенко повідомив в Facebook.

"Морська піхота України значно посилить оборону Маріуполя - це наша відповідь на ту паніку, яку намагається посилити країна-агресор, що готує удар з моря", - повідомив він.

Порошенко додав, що до Маріуполь вирушають три батальйони та дивізіон морської піхоти ВМС України, оснащені технікою.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко в Миколаївській області ознайомився з ходом тактичних навчань Військово-морських сил (ВМС)