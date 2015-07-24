Ситуація в зоні АТО складна, за добу бойовики понад 70 разів обстріляли позиції військових

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«О 21.30 по жилим районам селища Новгородське російські терористи завдали ударів з танку з боку окупованої ними Горлівки. З 20.30 по 23.30 з артилерії калібрів 152 та 122-мм обстріляні позиції сил АТО в районах н.п. Опитне, Авдіївка, Березове. О 21.00, понад годину бандформування вели обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів поблизу н.п. Піски», - йдеться у повідомленні прес-центру.

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Також бойовики неодноразово вели обстріли сил АТО в районах н.п. Новгородське, Розсадки, Авдіївка, Кірове, Станиця Луганська, Санжарівка, Луганське, Лозове, Мар’їнка, Опитне.

За інформацією прес-центру АТО, станом на 06.00, 24 липня, обстріли продовжуються.

«З 02.45, понад годину, російсько-терористичні війська гатили з танку по позиціях сил АТО поблизу н.п. Піски. З 04.30, понад півгодини обстріл наших позицій зі 120-мм міномету було чути поблизу Красногорівки. Стрілецькою зброєю бандформування турбували наші війська поблизу н.п. Мар’їнка, Піски, Кряківка, Луганське, Попасна, Лозове», - повідомляє прес-центр.