Під Волновахою військові зазнали масованого обстрілу - Бутусов

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, станом на першу годину ночі 25 липня вже третю годину поспіль тривало масоване бомбардування позицій однієї з батальйонно-тактичних груп 72-ї механізованої бригади під Волновахою на Донеччині.

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«Б'є дивізіон 122 мм гармат. Б'є прицільно, здійснюється коригування за допомогою безпілотників. Це російська артилерія - купчасто, злагоджено працюють, швидко вносять поправки. Люди не сплять - наші маневрують, щоб вийти з-під обстрілу. Обстріл триває. ОБСЄ звичайно, поруч немає. Це, напевно, така підготовка до демілітаризації Широкиного. Напевно, це для того, щоб показати "нормандській четвірці" готовність Росії виконувати умови припинення вогню, і прискорити рішення про відведення озброєнь калібром менше 100 мм. Тримайтеся, хлопці", - пише Бутусов.