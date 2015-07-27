На Луганщині за добу поранення дістали 5 українських військовослужбовців

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 26 липня бойовики з танку, мінометів, автоматичних гранатометів та зі стрілецької зброї обстріляли м. Щастя. "Під вогонь потрапили автостанція, будівля ДСНС, Луганська ТЕС та вул. Первомайська. Внаслідок обстрілу сталося загорання двох будинків та сараю, були перебиті лінії електропередачі", - поінформували в прес-службі.

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"Унаслідок перестрілки чотири бійці ЗСУ були поранені. Стан їх задовільний, вони зараз госпіталізовані до Сватівського військового госпіталю. У терористів два "двохсотих" та декілька поранених", – зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Крім того, бойовики вночі обстріляли Станицю Луганську з гранатометів та мінометів. У результаті зафіксовано загорання трьох будинків, перебито електропостачання у с. Макарове та с.Валуйське. Ведуться відновлювальні роботи.

"У с. Оріхове Попаснянського району військовий з Вінниці отримав поранення, підірвавшись на розтяжці", - повідомили в прес-службі.