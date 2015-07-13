Готується здача Широкиного, поки вся увага прикута до Мукачева – комбат "Донбасу"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський.

"Дуже "вчасно" виникла тема Мукачева. У той час, коли зрадники готують громадськість до здачі окупантам чергових територій (це я про Широкине), коли ми розгорнули кампанію по недопущенню зрад, з'являється Мукачеве, і всі переключаються на цю тему", - написав він.

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За його словами, жителям Маріуполя розповідають про те, що "нічого страшного не відбудеться, якщо ми здамо чергові території".

"Більше того над розташуванням батальйону несподівано виникли капоніри (споруда для ведення флангового вогню у двох протилежних напрямках - УНІАН) ЗСУ, спрямовані на розташування батальйону", - додав комбат "Донбасу".

Варто зазначити, що народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко готує дану інформацію до винесення на засідання в Комітеті з питань національної безпеки і оборони ВР і на засідання фракції.

"Для чого зводяться ці капоніри, що спрямовані на розташування батальйону на фото, розміщеному офіцерами Національної гвардії, хто і для чого готує виведення батальйону "Донбас" з першої лінії в Широкиному? Питання офіцерів Національної гвардії не залишаться без відповіді...Опитуємо свідків того, що відбувається. Готуємо правозахисну групу для юридичної роботи", – написав Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше проросійські бойовики відступили від селища Широкине, що під Маріуполем Донецької області.

Місія ОБСЄ підтвердила відхід бойовиків з селища.

У свою чергу лідер бойовиків ДНР Олександр Захарченко заявив, що Широкине - пастка для сил АТО після відводу бандформувань "ДНР" на укріплену висоту в районі селища.