В Україні почали випускати мобільні блокпости для міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі держпідприємства, сьогодні заступник начальника управління МВС у Херсонській області Ілля Ківа інспектував виробництво.

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В даний час на підприємстві здійснюється складання дослідного зразка мобільного блокпоста БПЖ-3525.

Проектантами блокпоста стали фахівці ХДЗ "Паллада" у співпраці з управлінням МВС в Херсонській області.

Головний конструктор блокпосту – 82-річний Володимир Коннов, лауреат Державної премії СРСР і Державної премії України, головний конструктор композитних плавучих доків, які працюють у багатьох країнах світу.

У конструкції мобільного блокпосту використано спеціальні технології, що застосовуються в суднобудуванні, що дало змогу значно знизити матеріаломісткість конструкції при забезпеченні міцності і надійності.