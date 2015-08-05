За добу в зоні АТО поранені семеро військовослужбовців

Про це речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він сказав: "За минулу добу в ході бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, семеро були поранені. Ці втрати сили АТО понесли на Бахмутській трасі та в Мар’їнці".

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО 3 військовослужбовців загинули, 7 отримали поранення.