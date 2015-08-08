За день бойовики понад 60 разів порушили режим припинення вогню – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Як і у попередні дні, найгарячішим на мапі зони АТО залишається Донецький напрямок. Тут, основна вогнева активність противника зафіксована з опівночі і до 9 ранку. О пів на першу ночі, бойовики двічі вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по позиціях антитерористичних сил в Авдіївці. А близько першої ночі з артилерії калібру 152 міліметри окупанти вдарили по мирних кварталах цього населеного пункту.

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О 5 ранку злочинці двічі з танків били по Мар’їнці і один раз по селищу Новомихайлівка. Вже упродовж дня ворог зі стрілецької зброї обстрілював Опитне. А о 15.30 бойовики знову вели вогонь по опорному пункту ЗСУ в Авдіївці, зазначаєтсья у повідомленні.

Активізація противника зафіксована і на Артемівському напрямку. Вночі бойовики тричі зі 120-міліметрових мінометів били по селищу Попасна. А майже з 4 ночі з артилерії калібру 152 міліметри обстрілювали селище Отрадівка.

На Луганщині, під ранок, незаконні збройні формування з артилерії, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по українських позиціях в Оріховому. А в районі Маріуполя близько 6-ї ворог бив зі 122-міліметрової артилерії по мирних будівлях селища Гранітне.