Центр контролю за припиненням вогню у зоні АТО озвучив подальші плани бойовиків щодо Донбасу

Як заявив керівник української сторони СЦКК генерал-майор Борис Кременецький, при цьому бойовики перешкоджають проведенню ремонтно-відновлювальних робіт, вдаючись до обстрілів ремонтників, пише Українська правда.

"Спроби бойовиків дестабілізувати обстановку на сході не припиняються", - зазначив він.

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Так, 7 серпня об 11:10 під час проведення ремонту одної з трьох гілок водогону в районі н.п. Спартак на околиці Донецька бойовики демонстративно обстріляли ремонтників комунального підприємства "Вода Донбасу" та спостерігачів СММ ОБСЄ.

Після того, як міни почали розриватися в 600 метрах, ремонтні роботи були зупинені, ремонтна бригада та спостерігачі залишили небезпечну ділянку.

"У цьому обстрілі бойовики традиційно звинуватили ЗСУ. При цьому спостерігачі СЦКК та СММ ОБСЄ, які були на спостережному пункті "Авдіївка" навпроти Спартака, будь-яких вихідних пострілів з боку позицій ЗСУ на той час не спостерігали", - зазначили в СЦКК.

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"У відповідь" терористи почали гатити з 122 мм артилерійських систем, 120 мм мінометів та стрілецької зброї вже по території підконтрольній ЗСУ: були обстріляні Шахта Бутовка та район Старої Авдіївки.

Об 11:15 терористи обстріляли з 82 мм мінометів дві робочі бригади, які відновлювали залізничні колії та водогін на станції Майорськ.

Офіцери СЦКК вивели ремонтників з-під обстрілу та вжили усіх заходів для припинення вогню. Після відновлення режиму "тиші" ремонтні роботи продовжувалися до наступного обстрілу, який розпочався о 14:00.

Станом на 14:00 8 серпня ремонтні роботи водогону в районі н.п. Майорськ виконані у повному обсязі.

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За даними СЦКК, найскладніша ситуація утворилася на нейтральній території у так званій "сірій зоні": через постійне порушення бойовиками гарантій дотримання режиму "тиші" відновити комунікації там надзвичайно важко.

8 серпня на перегоні Майорськ – Нікітовка робітники залізниці проводять роботи з очищення колії від повалених стовпів електропередач.

"Для цього вони в’їхали в "сіру зону" на дрезині, обладнаній підйомним краном, але через 10 хвилин після початку робіт з боку НЗФ ОРДО по ним відкрили мінометний вогонь і ремонтники були змушені повернутися у безпечне місце", - зазначили в СЦКК.

Наразі ремонті роботи на перегоні Майорськ – Нікітовка тривають.