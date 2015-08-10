За час АТО у Гранітному загинуло 10 мирних жителів, а населення селища зменшилося вдвічі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецького обласного управління МВС В'ячеслав Аброськін.

"На сьогоднішній день в селищі зруйновано 20 житлових будинків, 15 пошкоджено частково. За час війни, від снарядів бойовиків, в селищі вбито 10 мирних жителів, 35 поранено, з них 3 дітей", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Аброськіна, до початку бойових дій в селищі проживало майже 4 тис. осіб, зараз населення зменшилося вдвічі. У Гранітному постійно знаходиться близько 300 дітей.

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня з 06.30 до 06.45спостерігачі СЦКК зафіксували обстріл південної околиці населеного пункту Гранітне. Встановлено, що обстріл був проведений зі самохідної артилерійської установки 122 мм з району населеного пункту Тельманове. Унаслідок обстрілу було частково зруйновано приватний будинок місцевого жителя, ще один будинок отримав пошкодження. 9 липня бойовики обстріляли Гранітне з "Градів".