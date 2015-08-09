Спостерігачі СЦКК показали наслідки обстрілів Гранітного бойовиками (фото)

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, підкреслюється, що продовжується цинічне знищення приватних будівель і майна мирних мешканців.

Читайте такожБойовики вдарили з танка по позиціях сил АТО біля Гранітного

«Так, 8 серпня з 06.30 до 06.45 спостерігачі СЦКК зафіксували обстріли південної околиці населеного пункту Гранітне. Встановлено, що обстріли було проведено із самохідної артилерійської установки 122 мм із району населеного пункту Тельманове. У результаті обстрілів частково зруйновано приватний будинок місцевого жителя, ще один будинок отримав пошкодження, зламаний опорний стовп лінії електропередач. Знищено приватний трактор, який відновленню не підлягає», - йдеться у повідомленні.

В СЦКК зазначили, що результати обстрілів доведені до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.