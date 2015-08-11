Бойовики обстрілюють сили АТО із житлових кварталів під Донецьком - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Донецькому напрямку біля Світлодарська вчора було достатньо спокійно: противник зрідка використовував лише стрілецьку зброю в районі лінії зіткнення від Розсадок до Луганського», - зазначив він.

За словами Мотузяника, під Горлівкою також обстановка стабілізувалася: бойовики проявляли активність лише у Майорську і Новгородському, обстрілюючи українських бійців із прилеглих районів Горлівки.

«На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої ворог вів вогонь по українських опорних пунктах у Верхньоторецькому та Кам’янці. Противник зосередив важке озброєння у житлових кварталах Пантелеймонівки та Ясинуватої, і активно його застосовує, переважно в темну пору доби», - зазначив Мотузяник.

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Також на західних околицях Донецька обстановка незмінна і складна. Епіцентр протистояння – селище Піски. Крім того, пізно ввечері під ворожий артобстріл потрапили житлові квартали Красногорівки. Використання важкого озброєння (танків та артилерії) з боку бойовиків носить систематичний характер, констатував речник.