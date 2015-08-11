До кінця року армія отримає ще 300 одиниць бронетанкової техніки

Як зазначив заступник міністра оборони-керівник апарату Петро Мехед, до ЗСУ продовжує надходити нове та модернізоване озброєння і військова техніка з державних підприємств оборонного комплексу.

Читайте також"Укроборонпром" відновив розробку БМП на базі танка Т-64

"З початку року до Збройних сил України поставлено понад 266 тис. ракет і боєприпасів та близько 1200 зразків озброєння та військової техніки”, - сказав він.

Водночас до кінця року, за його словами, до ЗСУ планується поставити понад 40 тис. автомобільної та понад 300 одиниць бронетанкової техніки, а також понад 30 тис. одиниць ракет і боєприпасів, понад 300 приладів спостереження та понад 3 тис. одиниць стрілецької зброї.

Петро Мехед також зауважив, що з початку проведення АТО силами ремонтно-відновлювальних бригад ЗСУ та спеціалізованих бригад державних підприємств відновлено та відремонтовано понад 28,5 тис. одиниць озброєння та військової техніки сухопутних військ та понад 600 одиниць техніки повітряних сил.

"З цієї кількості понад 27 тис. одиниць відновили ремонтно-експлуатаційні та ремонтні групи військових частин, яких у зоні АТО на сьогодні діє понад 50 одиниць", - зазначив заступник міністра.