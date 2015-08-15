Українська сторона у СЦКК заявляє, що бойовики свідомо зривають мирні домовленості

Українська сторона в Спільному центрі контролю та координації дотримання режиму припинення вогню (СЦКК) заявляє про свідомий зрив Мінських домовленостей проросійськими бойовиками на Донбасі.

Про це повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК Руслан Семенюк у Facebook.

«На Донецькому, Горлівському та Маріупольському напрямках незаконні збройні формування ОРДО та ОРЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) неприховано використовують озброєння, яке повинно бути відведено. При цьому, поширюючи наклепницьку інформацію, вони намагаються покласти на українську сторону відповідальність за застосування зброї та за загострення ситуації вздовж лінії розмежування», - заявив керівник української сторони СЦКК генерал-майор Борис Кременецький.

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В СЦКК зазначають, що зростає загальна кількість порушень сепаратистами режиму тиші, «протягом 14 серпня спостерігачі СЦКК зафіксували максимальну кількість обстрілів з їхнього боку за останні півроку - 175 випадків».

«Тільки за останню добу під артилерійський вогонь потрапили Авдіївський коксохімічний завод та житлові сектори мирних населених пунктів Авдіївки, Опитного, Мар’їнки, Андріївки, Болотеного, де є жертви серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

«За таких умов українська сторона покладає відповідальність за подальшу ескалацію конфлікту «на ватажків незаконних збройних формувань, а також на тих, хто озброює, фінансує та підштовхує найманців до продовження кривавої авантюри на сході України», - наголосив Семенюк.