В наслідок обстрілу бойовики залишили окуповану Луганщину без води

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, терористи залишили без води більшість міст на окупованій території: Первомайськ, Красний Луч, Стаханов, Антрацит, Алчевськ, Брянка та інші.

За словами керівника Луганської обласної ВЦА Георгія Туки, в області третій день утримується сильна спека.

«Терористи, перебивши собі воду, прирікають населення на окупованій території на епідемію. Нехтуючи домовленостями, вони продовжують мучити населення. Зараз на місце обстрілу виїхали ремонтники, які намагаються усунути пошкодження. Нам не потрібна епідемія ні на території «ЛНР», ні на підконтрольній українському уряду території», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, також вчора бойовики пошкодили газопровід у Станиці Луганській, крім того, у деяких районах Луганщини перебиті лінії електропередачі.