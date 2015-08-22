Бойовики обстрілюють сили АТО майже вздовж усієї лінії розмежування, найгарячіше - в районі Артемівська

21 серпня, ввечері і наприкінці доби, в зоні АТО спостерігалася тенденція до загострення ситуації. Незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій майже вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"І якщо вдень найгарячішими напрямками були Донецький і Маріупольський, то наприкінці доби окупанти сконцентрували вогневі провокації в районі Артемівська", - йдеться у повідомленні.

Так, майже з о пів на 8 вечора і до 20.05, наші позиції в Золотому тричі обстріляли з 82-міліметрових мінометів. А близько 21 години, в районі цього ж населеного пункту, окупанти вели вогонь з озброєння БМП та 122-міліметрової артилерії. Крім того о 19.33 зі 120-міліметрових мінометів, та о 20.46 з 122-міліметрової артилерії окупанти били по наших оборонних рубежах Попасної.

На Луганщині, о 20.15 міномети ворога калібру 120 міліметрів працювали по селищам Світличне і Новотошківське. А близько опівночі під вогнем 152-міліметрової артилерії, опинився українській опорний пункт у Валуйському.

"На Донеччині, ввечері і вночі ворожі міномети 120 калібру били по Пісках, Красногорівці, Мар’їнці. З 18 години і до опівночі відносне затишшя було поблизу Маріуполя. Лише, з провокативною метою, злочинці зі стрілецької зброї обстріляли українські підрозділи у селищі Новоселівка Друга", - зазначили у штабі.

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В прес-центрі АТО резюмують, що загалом, упродовж вчорашньої доби – 21 серпня, незаконні збройні формування 102 рази порушили режим припинення вогню. 14 разів бойовики застосовували артилерію, 28 – міномети, 1 раз – реактивні системи залпового вогню, 69 – стрілецьку зброю і гранатомети.

Після опівночі і до 6 ранку, в основному з використанням стрілецької зброї, вогневі провокації найманців продовжилися на Донецькому напрямку.