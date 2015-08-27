Поблизу Донецького аеропорту тривають безперервні бойові дії - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, напередодні між 13.00 і 15.00 противник здійснив три артилерійських та один мінометний обстріл передових позицій сил АТО поблизу селища Луганське, а також кілька дрібніших провокацій. Ворожі артилерійські батареї розгорнуті в окупованому Вуглегірську, зауважив він.

"Активізувалися бойові дії на північ і захід від Горлівки. Зокрема в Зайцевому, Майорську, Кіровому зафіксовано до 10 епізодів порушення режиму тиші з боку бойовиків", - сказав Мотузяник.

Окрім перестрілок на передовій, зазначив він, відбулася також серія мінометних та один артилерійський обстріл. Артпозиції окупантів розгорнуті у житлових кварталах Горлівки, зокрема в районі станції Териконна, що унеможливлює ведення вогню у відповідь.

Водночас, на ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої напедодні було "достатньо тихо", зазначив Мотузяник.

Поблизу Донецького аеропорту "тривають безперервні бойові дії середньої інтенсивності", сказав він.

"Як і раніше, противник тримає на передовій танки, артилерію і після заходу сонця активно їх застосовує. Також зростає щільність ворожого вогню під Красногорівкою та Мар’їнкою: вперше тут було зафіксовано більше обстрілів противника, ніж на ділянці Авдіївка-Піски", - сказав Мотузяник.

Він зауважив, що в умовах щільної житлової забудови і специфічного рельєфу противник безуспішно намагається "видавити" сили АТО з позицій. При цьому бойовики використовують як дрібні провокації, що перетворюються на тривалі перестрілки, так і артобстріли з далекої відстані.

"На виїзді з Донецька в бік Маріуполя вчора було тихо", - додав Мотузяник.

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Раніше прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний заявив про серйозні втрати українських силовиків. "Почерк, яким бойовики ведуть вогонь, дуже схожий на почерк професійної російської армії", - підкреслив Чепурний. За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинули 7 українських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення.