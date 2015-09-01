Чоловіки масово ухиляються від "мобілізації" до лав бойовиків і намагаються сховатися в Росії - штаб АТО

Чоловіки на окупованих територіях масово ухиляються від так званої «мобілізації» до лав терористів і намагаються втекти до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах.

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"За оперативною інформацією, ватажки незаконних збройних формувань за будь-яку ціну намагаються загнати мешканців Донбасу в свої лави. Проте для більшості чоловіків ця війна вже принесла руйнування і горе. Тож люди всіма способами ухиляються від так званої мобілізації. Чоловіки призовного віку лягають у лікарні, або масово виїжджають з тимчасово окупованих територій. Так, до недавна через пункт перетину українсько-російського кордону «Червонопартизанськ» у Росію щоденно пішки виходило до трьох десятків чоловіків, а вже на минулому тижні злочинці заборонили перетинати кордон мешанцям Донбасу молодшим за 50 років", - зазначив Стельмах.