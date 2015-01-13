У Генштабі прогнозують інформаційну пропаганду проти чергової хвилі мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай.

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“Це розповсюдження, в тому числі в ЗМІ та Інтернеті, неправдивих відомостей про стан справ у державі, розповсюдження різного характеру негативної інформації щодо правопорушень. В місцях зібрання та відправки військовослужбовців періодично з'являтимуться групи так званих “родичів” військовозобов'язаних, які збурюють обстановку. Разом з ними працюють групи, які безкоштовно роздають спиртні напої військовозобов'язаним”, - сказав Талалай.

Також він додав, що очікується дестабілізація обстановки навколо військових комісаріатів.

“Аж до проведення терористичних акцій, підпалів і таке інше”, - сказав Талалай.

Як повідомляв УНІАН, мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень.

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців.

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.