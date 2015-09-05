У Генштабі задоволені процесом підготовки офіцерського складу ЗСУ (фоторепортаж)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після того, як проінспектував ділянки полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки та 184 навчального центру, які входять складу Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Він наголосив, що нині там проходять підготовку не лише українські військові, які були призвані в ході 6-ої черги часткової мобілізації, але й бійці Національної гвардії України, які виконують завдання спільно з американськими десантниками в рамках навчання «Фіарлес Гардіан».

Читайте такожМуженко: Розпочато розслідування нападу на мобільну групу під Щастям, який забрав життя двох людей

Зазначається, що Муженко відвідав навчально-тренувальні комплекси та ділянки військового стрільбища, спостерігав за тим, як мобілізовані відточують свою майстерність з вогневої підготовки, водіння бойових машин, тактичної підготовки та інших військових дисциплін.

"Особлива увага приділяється підготовці офіцерського складу. Задоволений процесом підготовки цієї категорії військовослужбовців", - повідомив начальник Генштабу.