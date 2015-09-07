Пушилін стверджує, що відведення зброї калібром до 100 мм зупинить війну на Донбасі (відео)

Відповідне відеозвернення поширило керівництво "ДНР".

"Є надія, що в підгрупі з безпеки нарешті буде поставлена крапка з документом щодо відведення техніки калібром до 100 мм. Це буде дуже важливе рішення", - сказав лідер бойовиків так званої республіки.

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"Якщо техніка калібром до 100 мм буде відведена від лінії зіткнення, то це, по суті, буде означати закінчення війни", - наголосив Пушилін.

При цьому він зазначив, що залишиться "тільки впоратися з якимись стрілковими протистояннями", що, на його думку, зробити досить легко.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" у так званій "ДНР", внаслідок якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасовим виконувачем його обов'язків призначений Денис Пушилін.