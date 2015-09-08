У Росії пообіцяли оштрафувати та повернути Україні викрадених десантників (відео)
06:59, 08 вересня 2015Війна
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Військових захопила російська ДРГ на кордоні анексованого Криму і материкової України.
Десантників викрали 5 вересня / ТСН
Викрадених поблизу озера Сиваш українських військовослужбовців незабаром можуть повернути Україні. Про це йдеться у повідомленні ФСБ РФ, передає ТСН.
Росія пообіцяла покарати солдатів штрафом за порушення правил перетину державного кордону.
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У свою чергу Україна готова прийняти воїнів, але не погоджується з обвинуваченням, тому що Крим офіційно є українською територією, хоч і окупованою.
Нагадаємо, днями російської ДРГ на кордоні з Кримом були викрадені 39-річний Костянин Мекшун з Миколаєва, 20-річний Олександр Орленко з Кіровоградщини та його одноліток Олександр Юров із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-й аеромобільній бригаді.
За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.
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