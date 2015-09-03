На Бахмутському напрямку бойовики вперше за 4 дні застосували важке озброєння

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Вперше за 4 дні бойовики застосували важке озброєння, обстрілявши зі 120-мм міномета українські позиції біля с. Новотошківське, що на Бахмутській трасі. Ворожі провокації відбулися біля Щастя та Кримського, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї", - сказав Олександр Мотузяник.

За його словами, у Попаснянському районі Луганської області, на Світлодарській дузі, поблизу Горлівки, на ділянці фронту Дзержинськ – Ясинувата вчора було спокійно.