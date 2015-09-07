Ситуація у зоні АТО залишається відносно спокійною, незважаючи на деякі провокації бойовиків – штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав під час брифінгу.

Він зазначив, що в районі Бахмутської траси і на маріупольському напрямку напередодні ситуація була "абсолютно спокійна". "По всій лінії зіткнення не зафіксовано жодного епізоду використання важкого озброєння з боку незаконних збройних формувань", - сказав він.

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Водночас, на луганському напрямку, зауважив речник, відбулася 1 провокація противника в районі міста Щастя, де противник здійснив кілька пострілів з гранатомета.

Щодо донецького напрямку Лисенко повідомив, що бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї в районі Світлодарської дуги. Крім того, на північ від Горлівки, поблизу селища Зайцеве, напередодні увечері працювали ворожі снайпери. Ще одна провокація окупантів відбулася у Кіровому.

"На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої вчора було тихо", - сказав Лисенко.

Водночас, повідомив він, напередодні увечері відбулася ворожа провокація між Спартаком та Авдіївкою: протягом півгодини противник вів стрілянину зі стрілецької зброї, гранатометів і БМП.

"Найбільш неспокійно вчора було в районі міста Мар’їнка. Протягом дня противник кілька разів вів "турбуючий" вогонь по передових українських позиціях з території Петровського району міста Донецька. Окрім стрілецької зброї і гранатометів, ворог використав БМП", - повідомив Лисенко.

Крім того, напередодні поблизу Маріуполя було зафіксовано 1 ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

Як повідомляв УНІАН, за добу у зоні АТО було поранено двох військовослужбовців.