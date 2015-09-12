Бойовики поранили одного військовослужбовця неподалік Донецького аеропорту - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

За його словами, вчора на Луганському та Маріупольському напрямках зберігалося повне затишшя.

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«Єдиним місцем, де бойовики порушили перемир’я, був район Донецького аеропорту. З використанням стрілецької зброї та гранатометів ворог провокував українських військових, які займають позиції неподалік летовища. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Внаслідок дій незаконних збройних формувань в цьому районі було поранено одного українського військовослужбовця», - сказав Лисенко.

При цьому речник повідомив, що боєць отримав поранення в районі шахти «Бутовка».

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Як повідомляв УНІАН, загалом, протягом 11 вересня незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші.

А вже сьогодні, 12 вересня з опівночі і до 6 ранку, в зоні АТО обстрілу не було, зазначають у штабі АТО.