Статус учасника бойових дій отримали вже майже 47 тисяч правоохоронців

Як повідомляє прес-служба МВС, серед них – близько 21 тис. працівників міліції та майже 15 тис. бійців Національної гвардії України.

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«Станом на 14 вересня після розгляду відповідними комісіями матеріалів про визнання учасниками бойових дій було прийнято рішення щодо надання статусу учасника бойових дій 46 тис. 974 працівникам органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Нацгвардії, Держприкордонслужби та працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій», - зазначається у повідомленні.

Також статус учасника бойових дій вже отримали понад 10,5 тис. прикордонників та 477 працівників ДСНС.