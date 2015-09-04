Статус учасника бойових дій отримали майже 70 тисяч військовослужбовців

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони полковник Вікторія Кушнір. "За минулий тиждень комісія Міністерства оборони та Збройних сил з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надала відповідний статус 162 військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, які брали участь у проведенні Антитерористичної операції", - повідомила Вікторія Кушнір.

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Представник Міноборони зазначила, що на сьогоднішній день статус учасника бойових дій вже отримали 69 950 тис. осіб.

"На розгляд комісії з питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій Міністерства оборони та Збройних сил знаходиться ще кілька сотень комплектів документів", - повідомила вона.

Крім того, Вікторія Кушнір зазначила, що сім'ї загиблих учасників АТО отримали понад 977 млн грн одноразової допомоги. При цьому вона сказала, що виплати грошових винагород військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в АТО, тривають.

"За успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів українські військовослужбовці отримали 3 млн 175,5 тис. грн, а також майже 60 млн грн - за безпосередню участь у проведенні АТО і бойових діях", - сказала Вікторія Кушнір.