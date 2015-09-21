Бойовики безуспішно провокували сили АТО відкрити вогонь, самі порушивши за добу 4 рази перемир'я - штаб

Бойовики в цілому дотримувалися перемир'я, проте поодинокі випадки застосування зброї з боку противника все ж були, повідомляє прес-центр АТО.

"На артемівському напрямку о 18:30 із боку Нижньо Лозового з української опорного пункту в Луганському бойовики відкривали вогонь із стрілецької зброї. Також, зі стрілецької зброї о 20:10 противник обстріляв українські позиції у Майорську. О 22:00 на Луганщині з боку Слов'яносербська злочинці гатили з 82-міліметрового міномета по нашим підрозділам у Сокольниках", - йдеться в повідомленні.

Всього протягом вчорашньої доби бандформування чотири рази порушували режим тиші.

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Крім того, напередодні ворог зробив низку збройних провокацій. "Близько 21:30 на території тимчасово непідконтрольної силам АТО неподалік селищ Луганське та Майорськ, найманці гатили у бік наших позицій. Таким чином, бойовики розраховували на відповідний вогонь, щоб звинуватити українську сторону в зриві домовленостей. Але, незважаючи на провокації ворога сили АТО зброї не застосовували", - додали у штабі.