ОБСЄ: Червоний Хрест почав доставку гуманітарної допомоги на Донбас

Про це повідомив журналістам спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Україні Мартін Сайдік, пише БЕЛТА.

"Мова йде про ті селища, де ситуація найбільш складна. Плануються подальші такі поставки до Луганської області", - сказав Сайдік.

Крім того, він повідомив, що визнані міжнародні гуманітарні організації сформували вантажі на тисячі тонн для доставки на тимчасово окуповані території Донбасу і для розподілу їх там серед нужденних.

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"Через відсутність дозволу з боку окремих районів Донецької та Луганської областей на даний момент для більшості доставка не представляється можливою", - зазначив Мартін Сайдік.

Він підкреслив, що у зв'язку з цим необхідно серйозно прискорити і спростити цей процес. "Було б доцільним відкриття додаткових пропускних пунктів українською владою через лінію дотику для доставки гуманітарної допомоги", - заявив спецпредставник.

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Раніше УНІАН повідомляв, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей виставили Україні ультиматум, ніж намагаються зруйнувати будь-який подальший діалог.