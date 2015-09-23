Бойовики дев'ять разів порушили режим тиші, обстрілюючи позиції сил АТО на артемівському напрямку - штаб

Про це у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Так, близько 18.00 і 19.00 під вогонь снайперів, стрілецької зброї і гранатометів ворога потрапили українські опорні пункти в Майорському. Близько 19.00 бойовики вели вогонь із стрілецької зброї по українських позиціях Зайцевого. А о 18.55, 21.40 і 22.30 противник обстріляв зі стрілецької зброї опорні пункти сил АТО у Лозовій. Крім того, близько 23.00 найманці з гранатометів гатили по українським підрозділам у селищі Луганське.

На луганському напрямку в 22.30 бойовики також застосовували гранатомет неподалік від Сокільників.

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"Окремо треба відзначити і провокаційні дії проросійських бандформувань", - наголошується в повідомленні. Близько 18.00 на окупованій території найманці вели інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї неподалік від лінії розмежування в напрямку селища Зайцевого. А о 18.40 автоматичний гранатомет бойовиків працював в районі населеного пункту Луганське. 30 гранат, випущених бойовиками, лягли за 300 метрів від українських позицій.

"Незважаючи на цинічне намагання противника втягнути сили АТО в активне збройне протистояння, українські бійці, суворо дотримуючись мирних домовленостей, вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслюється в повідомленні.

В цілому, протягом минулої доби незаконні збройні формування дев'ять разів порушили перемир'я.

А вже сьогодні, 23 вересня, з опівночі і до 6.00 в зоні АТО випадків застосування зброї не було.

Як повідомляв УНІАН, у штабі АТО констатували збільшення випадків дезертирства з лав бойовиків.