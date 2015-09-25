У Луганській області на "розтяжках" загинув військовослужбовець, ще шестеро поранені
10:10, 25 вересня 2015Війна
362 0
У Луганській області вчора при перевірці польових доріг у лісосмузі в районі села Кримське Новоайдарського району від підриву протитанкової міни загинув військовослужбовець 1994 року народження і ще двоє отримали поранення.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Читайте такожНа Луганщині військовий 92-ї бригади підірвався на розтяжці
Також вчора близько 14:15 під час інженерного облаштування позицій біля спостережного поста неподалік від с. Горіхове Попаснянського району внаслідок вибуху протипіхотної міни були поранені четверо бійців 22-го мотопіхотного батальйону.
Вчора УНІАН повідомляв, що протягом минулої доби в зоні антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення унаслідок підриву на міні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter