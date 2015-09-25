У Луганській області на "розтяжках" загинув військовослужбовець, ще шестеро поранені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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Також вчора близько 14:15 під час інженерного облаштування позицій біля спостережного поста неподалік від с. Горіхове Попаснянського району внаслідок вибуху протипіхотної міни були поранені четверо бійців 22-го мотопіхотного батальйону.

Вчора УНІАН повідомляв, що протягом минулої доби в зоні антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення унаслідок підриву на міні.