У Генштабі поставили під сумнів відведення Росією військ з Донбасу та передачу контролю над кордоном

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Independent.

"Я не вірю, що росіяни відведуть свої війська, передадуть контроль над кордоном або дозволять вільні вибори на Донбасі. Ні, цього зовсім не буде", - заявив Муженко.

Водночас начальник Генштабу сказав: "Я можу тільки оцінювати, що відбувається зараз, і там наразі мало доказів, що відбувається просування на будь-якому з цих фронтів".

Муженко підтвердив, що в той час, як режиму перемир'я в основному дотримуються з 29 серпня, розвідувально-диверсійні групи залишились активними вздовж лінії зіткнення.

Читайте такожДачич: угода про відведення озброєння до 100 мм повинна зміцнити режим припинення вогню на Донбасі

Також він повідомив про значу військову присутність ворога у кількості більш як 40 тис. осіб на території сепаратистських анклавів Донбасу. Муженко сказав, що всі вони підпорядковуються російському командуванню.

Окрім того, він зазначив, що у вересні на території Росії у навчаннях брали участь 95 тис. військовослужбовців. Начальник Генштабу ЗСУ вважає ці навчання прямою загрозою Україні. "Куди вони ще можуть направлятися? Я дуже сумніваюся, що Росія може розмістити таку силу воєдино в Сирії", - сказав Муженко.

Начальник Генштабу заявив, що Україна має плани для розвитку будь-якого сценарію з боку РФ. "Від оборони до наступу. Ми повинні бути готовими відреагувати", - наголосив Муженко.