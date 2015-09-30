ОБСЄ зафіксувала зосередження важкого озброєння на окупованих бойовиками територіях Донбасу

Про це йдеться у звіті місії від 29 вересня, опублікованому сьогодні.

Інструктори ОБСЄ зафіксували наявність озброєння в порушення визначених Мінськими угодами місць для його відведення.

Читайте такожСпецпредставник ОБСЄ: озброєння калібром менше 100 мм будуть відводити в два етапи

"У порушення відповідних ліній відведення, безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії помітив чотири основні бойові танки в районі підконтрольного "ДНР" Мічуриного (56 км на північний схід від Маріуполя) та двадцять танків й іншу військову техніку в районі підконтрольного "ДНР" Сонцевого (58 км на північний схід від Маріуполя)", - сказано у звіті.

Як зазначили у місії, у контрольованій урядом України Старогнатівці (51 км від Донецька) інструктори ОБСЄ помітили два танки.

Окрім того, у звіті зазначається, що за межами визначених місць для відведення важкого озброєння від лінії розмежування спостерігачі зафіксували наявність та переміщення озброєння і обладнання. Інструктори місії побачили 16 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 20 військових вантажівок "Урал" на тренувальній базі поблизу підконтрольного бойовикам "ЛНР" села Успенка (23 км на південний захід від Луганська).

Також були зафіксовані 22 бойові машини піхоти (11 БМП-1 та 11 БМП-2), які знаходились на вантажівках; вісім плавучих бронетранспортерів МТ-ЛБ, 16 танків (14 Т-64 та 2 Т-72) та вісім 23-мм зенітних установок ЗУ-23-2, які були на буксирі на тренувальній базі поблизу підконтрольного бойовиками "ЛНР" Мирного (28 км на південний захід від Лугаснька).

Безпілотники ОБСЄ також помітили зосередження більше ніж 60 танків та іншої військової техніки в підконтрольному бойовиками "ДНР" Торезі (57 км на схід від Донецька).