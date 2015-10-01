Сили АТО готуються до передислокації озброєння і техніки - штаб
Сили АТО проводять підготовчі роботи до передислокації озброєння і техніки.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що впродовж сьогоднішньої доби, з опівночі і до 18-ї години, в зоні АТО бойовики повністю дотримувалися режиму тиші.
«Не зафіксовано випадків відкриття вогню і на тимчасово окупованій території Донбасу», - йдеться в повідомленні.
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Як зазначають у прес-центрі АТО, затишшя вздовж лінії розмежування дає надію на виконання однієї з ключових умов Мінських домовленостей, про повне припинення вогню ворогуючими сторонами мінімум на дві доби.
«Після цього сили АТО, за наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України, розпочнуть плановий та поетапний відвід озброєння калібру менше 100 міліметрів від лінії розмежування», - відзначили в прес-центрі, додавши, що «на сьогодні сили АТО проводять підготовчі роботи до передислокації озброєння і техніки».