Сили АТО готуються до передислокації озброєння і техніки - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що впродовж сьогоднішньої доби, з опівночі і до 18-ї години, в зоні АТО бойовики повністю дотримувалися режиму тиші.

«Не зафіксовано випадків відкриття вогню і на тимчасово окупованій території Донбасу», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у прес-центрі АТО, затишшя вздовж лінії розмежування дає надію на виконання однієї з ключових умов Мінських домовленостей, про повне припинення вогню ворогуючими сторонами мінімум на дві доби.

«Після цього сили АТО, за наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України, розпочнуть плановий та поетапний відвід озброєння калібру менше 100 міліметрів від лінії розмежування», - відзначили в прес-центрі, додавши, що «на сьогодні сили АТО проводять підготовчі роботи до передислокації озброєння і техніки».