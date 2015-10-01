Бойовики повернули танкову батарею у табір на Донеччині за 2 км від лінії розмежування - аеророзвідка (фото)

Про це повідомляє аеророзвідка полку "Дніпро-1" на своїй сторінці в Facebook.

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«Танкова батарея противника повернулася на свої позиції у н. п. Солнцеве за два кілометри від лінії розмежування р. Кальміус», - йдеться у повідомленні.

«Раніше покинутий табір був знову зайнятий бойовиками», - зазначають у полку.