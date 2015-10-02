Нормандський формат домовився про відвід легкого озброєння на Донбасі "з початком завтрашньої доби"

Про це він заявив у п'ятницю в Парижі після завершення переговорів у Нормандському форматі, які пройшли за участю президентів України, Росії та Франції Петра Порошенка, Володимира Путіна, Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель, передає власний кореспондент УНІАН.

За його словами, переговори були присвячені імплементації Мінських угод, яке розглядалося у "чотирьох вимірах".

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Першим виміром він назвав безпеку. "Ми хотіли мати гарантії, що відвід легкого озброєння, який було не так давно погоджено, міг би розпочатися з початком завтрашньої доби, і щоб по важкому калібру розпочався такий же процес", - сказав Олланд.

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Іншим аспектом він назвав безпечний та вільний доступ Спеціальної моніторингової місії "до всієї території України". Також розпочнуться заходи з розмінування, а безпілотники продовжать свої польоти, додав Олланд.

"Сьогодні ми могли піти на подальші кроки, щоб не було жертв від такого драматичного конфлікту", - наголосив президент Франції.